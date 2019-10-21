Güreşçiler Özbilgehan ile görüştüler

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği ve bu yıl 19.’su gerçekleştirilen Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında Güreş Federasyonu’nun düzenlediği oyunlara katılmak için adamıza gelen Türkiye, Kosova ve Bulgaristan ekiplerinin kafile başkanları, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz ile birlikte Spor Dairesi’ni ziyaret ederek daire müdürü Mehmet Özbilgehan ile görüştü.

Masa Tenisi’nde oyunlar başlıyor

Masa Tenisi Federasyonu’nun organize ettiği ve 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan oyunlar, 7 ülkeden (KKTC, Türkiye, Romanya, Özbekistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Azerbaycan) sporcuların katılımıyla Masa Tenisi Federasyonu’nun, Lefkoşa’daki merkez salonunda gerçekleştirilecek.