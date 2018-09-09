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Güreşçiler minderde değil plajda güreşti

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Güreşçiler minderde değil plajda güreşti
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen, Tatlısu Harnup Festivali kapsamındaki “Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Turnuvası” hafta sonu yapıldı.

Tatlısu Belediye Plajı’nda yapılan müsabakalarda yıldızlarda “Hafif”, “Orta” ve “Ağır” olmak üzere üç ayrı sıklette büyüklerde ise “Hafif” ve “Ağır” şeklinde iki sıklette kozlar paylaşıldı.

Yıldızlar hafif sıklette Şahlanspor’dan Ahmet Keleş, orta sıklette YDÜ sporcusu Batuhan Arpalıklı ve ağır sıklette Şahlan Spor’dan Uğur Yeşilyüz birinciliği elde eden sporcular oldu.

Büyükler hafif sıklette İsmet Atlı Spor Kulübü sporcusu İbrahim Köse birinciliği elde ederken, ağır sıklette DAÜ sporcusu Adem Çavuşoğlu birinciliği elde etti.

Oldukça heyecanlı karşılaşmaların olduğu müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan tarafından verildi.

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