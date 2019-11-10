Güreş'te kupa YDÜ'nün

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Gençler Güreş Ligi”ne ait “Rauf Raif Denktaş Greko-Romen Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda 197 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde ederken, 192 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ikinci, 187 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü üçüncülüğü aldı.
Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Ercan Köse, Mesut Ayar ve Savaş Şeker’in hakemliğinde gerçekleşen müsabakalarda başarılı kulüp ve sporculara ödüllerini Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi.
“Rauf Raif Denktaş Greko-Romen Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:
1.YDÜ 197 Puan
2.DAÜ 192 Puan
3.Büyükkonuk İsmet Atlı S.K 187 Puan