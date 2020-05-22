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Güreş salonu artık daha çağdaş

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Güreş Federasyonu’nun Rifat Şener Salonu’ndaki tadilat çalışmaları tamamlanırken, salon daha çağdaş ve kullanılabilir bir yapıya büründü

Güreş salonu artık daha çağdaş

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Spor Dairesi Müdür Muavini Mustafa Sütcü, Güreş Federasyonu’nun Rifat Şener Salonu’ndaki tadilat çalışmalarını yerinde gözlemleyerek Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

Ceman ConstractionLtd’in ihalesini kazandığı tamir ve tadilat işlemlerini gözlemleyen daire yetkilileri, Rifat Şener Güreş Salonu’nun daha çağdaş ve kullanılabilir bir yapıya büründüğünü ifade ettiler. Çıkılan ihale sonucunda salonda, iç cephe sıva ve tamir işlerinin yanında boya, sıhhi tesisat, fayans kaplama, PVC zemin, seramik döşeme, tribün tadilatı, asma tavan, soyunma odası ve ambar tadilatı ile ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar neticesinde salonun daha uygun bir hale geldiğini aktaran Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, Güreş Federasyonu’nun bu yıl 50.yılını kutladığı belirterek, bu özel yılda yapılan çalışmaların kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve daire yetkililerine teşekkür etti. Kavaz ayrıca Özbilgehan’a bir de plaket takdim etti.

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