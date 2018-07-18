banner107
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
5 0
Burcunuza göre ideal yaz tatili
Burcunuza göre ideal yaz tatili
61 0
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
19 0
YDÜ ile PGM işbirliği
YDÜ ile PGM işbirliği
65 0
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
39 0
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
54 0
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
494 0
Retro’da eğlence tam gaz
Retro’da eğlence tam gaz
52 0
banner82
banner147

Güngördü: Spora katkımız sürecek

banner27

Güngördü: Spora katkımız sürecek
banner137

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Halk Evi'nin (GHE) yeni kulüp başkanı Bülent Erciyas ve yönetim kurulu üyesi Refika Ulutan’ı kabul etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, futbolda süper lige yükselen Girne Halk Evi yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Nidai Güngördü, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna dikkat çekerek, Girne Belediyesi sınırları içerisindeki kulüplere katkıyı sürdüreceklerini ifade etti.

Girne Halk Evi Başkanı Bülent Erciyas ise kulübe maddi ve manevi destek veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkürlerini sundu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.