Güney’de tedbirler sıkı

Güney Kıbrıs’ta mesafeli antrenmanlar devam ederken, sıcaklıklar ölçülüp, gerekli dezenfekte işlemleri de yapıldıktan sonra tesislere girişe izin veriliyor

Güney Kıbrıs’ta korona virus salgını sonrasında hükümetin mesafeli antrenmanlara izin vermesi ile birlikte antrenmanlar başlamıştı.

Kulüplerin antrenmanları yoğun güvenlik şartları eşliğinde sürüyor. Güney’in en önemli kulüplerinden ve 2019 – 2020 sezonunun şampiyonluktaki en iddialı ekiplerinden Omonia da antrenmanlarını sürdürürken tesislere girişte sağlık önlemleri alınıyor.

Tüm teknik heyet, futbolcular ve idari kadronun testten geçirildiği Omonia’da tesislere girişte ise herkesin sıcaklığı ölçülürken, gerekli dezenfekte işlemleri de yapıldıktan sonra tesislere girişe izin veriliyor.