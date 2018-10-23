Güney’de Limasol fırtınası

Hamit Sakallı

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 6 hafta geride kalırken; ilk 6 haftaya Limasol takımları damga vurdu. 6 maçta topladığı 16 puanla lider durumda bulunan AEL’in hemen ardında bir maç eksiği bulunan ve 5’te 5 yaparak 15 puan toplayan Apollon Limasol bulunuyor. Apollon eksik karşılaşmasını kazanması halinde liderliği ezeli rakibi AEL’den alıp koltuğa oturacak. Sezona kötü başlayan ancak yaptığı teknik direktör değişikliği ile yeniden toparlanan APOEL, 5 maçta 10 puan toplayarak 3.sırada yer aldı. Sezon fırtına gibi giren ancak haftalar ilerledikçe düşüş yaşayan Omonoia’da ise çöküş devam ediyor. Omonoia, 5 haftada topladığı 6 puanla 8. sırada yer alıyor.