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Güney’de Haziran hedefi

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Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Margarita Kyriaku açıklamalarda bulunarak,“Spor organizasyonları için antrenmanları yavaş yavaş başlatmayı düşünüyoruz.Haziran ayında ise ligleri seyircisiz başlatmayı hedefliyoruz.” dedi

Güney’de Haziran hedefi

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta da ertelenen liglerin ne olacağı konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

UEFA’nın yaptığı toplantı sonrasında futbola seyircisiz de olsa dönmek gerektiği mesajını vermesiyle, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı MargaritaKyriaku açıklamalarda bulunarak Haziran ayında ligleri seyircisiz başlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

MargaritaKyriaku açıklamalarında; “Her şey kontrollü gerçekleşecek. Spor organizasyonları için antrenmanları yavaş yavaş başlatmayı düşünüyoruz. Ligler ise büyük ihtimalle Haziran ayı içerisinde seyircisiz olarak başlayacak.

Uzun zamandır bunu nasıl gerçekleştirebileceğimize dair planlar yapmaya çalışıyoruz. Liglerin başlatma düşüncemizin şu an sadece bir hedef olduğunu ve henüz resmi bir karar alınmadığını da vurgulamak istiyorum”  dedi.

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