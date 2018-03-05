Güney Kıbrıs’ta sahalar arena oldu

Güney Kıbrıs’ta Cumartesi günü oynanan Apollon-AEL, APOP Baf-APOEL ve AEK-Anorthosis maçları olaylı geçti. Fileleftheros “Saha İçinde ve Dışında Şiddet Bitmiyor… Hafta Sonu Olaylar Birbirini Kovaladı” başlıklı haberinde, Larnaka’da oynanan AEK-Anorthosis maçı sonrasında araçlarına giden 43 yaşındaki baba, 17 yaşındaki oğlu ve 45 yaşındaki arkadaşlarının 10 kişinin saldırısına uğradığını yazarken, baba feci şekilde dövülüp hastanelik oldu. Apollon-AEL maçında bir taraftarın meşale yakmaktan yakalanırken, OPAP Baf-APOEL maçında da taraftarlar sahaya çatapat attılar.