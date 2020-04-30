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Güney futbolunun başlama tarihi açıklandı

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Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinosİoannou, önlemlerin gevşetilmesindeki üçüncü safhada, futbol maçlarının 9 Haziran’da başlatılmasının yer aldığını açıklarken, KOP’un da Pazartesi günü futbolun geleceği ile ilgili kararlarını açıklaması bekleniyor

Güney futbolunun başlama tarihi açıklandı

Güney Kıbrıs Başkanı Anastasiadis’in geçtiğimiz akşam açıkladığı gevşeme kararlarından sonra antrenmanlara 18 Mayıs tarihinde başlayacak olan Güney Kıbrıs, liglere ise 9 Haziran’da başlamayı planlıyor.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinosİoannou, önlemlerin gevşetilmesindeki üçüncü safhada, futbol müsabakalarının da 9 Haziran’da başlatılmasının yer aldığını açıkladı.

Diğer yandan dün Anastasiadis ile sporun yetkili isimleri arasında gerçekleşen görüşmeden sonra, Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) başkanı YorgosKoumas’ın, UEFA başkanı Ceferin ile temasa geçerek gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra UEFA’nın da görüşünü alıp kendi organlarıyla bir toplantı gerçekleştireceği ifade edildi.

Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun Pazartesi günü futbolun geleceği ile ilgili kararlarını açıklaması bekleniyor.

 

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