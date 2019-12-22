Güney'den, Kuzey'e taşınan dostluk

Geçitkale – Yeni Boğaziçi, maçı Güney Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'a taşınan dostluğun simgesi olurken, her iki takımın taraftarları iç içe hep birlikte maçı seyrettiler

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanan Geçitkale – Yeni Boğaziçi, maçı Güney Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'a taşınan dostluğun simgesi oldu.

Köfünye (Geçitkale) ve Aytotoro (Yeni Boğaziçi) kökenlilerin takımları Geçitkale – Yeni Boğaziçi son olarak 1978 - 1979 sezonunda karşılaşmışlardı. 41 yıl son oynanan derbiye her 2 takım taraftarları ve futbolseverler büyük ilgi gösterdiler.

Yeni Boğaziçi'nin 3-0 kazandığı maçla ilgili olarak Geçitkale Günay Spor Kulübü tarafından şu açıklama yaptı:

"Bir BTM maçı olan Geçitkale – Yeni Boğaziçi maçında Kıbrıs futbolu adına azımsanmayacak bir kalabalık vardı. Bu fotoğraf aslında çok şey anlatıyor.

Bunlardan biri BTM takımlarının ve maçlarının, düşünülenin aksine, ne kadar ilgi gördüğü ve ne kadar heyecanlı olduğudur. Ancak bu karenin en güzel hikayesi, her iki takımın taraftarlarının herhangi bir polis duvarı veya ayrımı olmadan iç içe oturup hep birlikte sorunsuz bir şekilde maç seyretmeleriydi. Bu olay dünya futboluna örnek olacak şekildeydi.

Sahamıza gelen ve bu harika atmosferi yaradan her iki takım taraftarlarına Geçitkale Günay Spor Kulübü olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunar ve tüm futbol sahalarımızda bu güzel kareleri daha fazla görmeyi temenni ederiz."