Güneş'ten Van Persie ve Kjaer itirafı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, NTVSPOR'a konuk oldu. Güneş, Van Persie'yi ilk kendilerinin transfer edeceğini ancak Fenerbahçe'ye gittiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam '' Kjaer'i istemiştik Wolfsburg'dan. Bonservisi 9 milyon avroydu, alamadık! Nasıl alalım?'' dedi.

İşte Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalardan satır başları:

''Şu an orta sahanın orta sahanın bozulmasını istemem. Ama şartlar değişiyor, biz bu şartlara uyum sağladık. Başkan'ın da sıkıntıları oldu. Son anda oyuncular gitti. Yeniden bir kadro yapmak zorunda kaldık. Bir de tam birtakım oluştururken sakatlıklar oldu. Talisca, Caner, Oğuzhan, Gökhan... Hepsi aslında uzun süreli sıkıntılı yaşadı''

''Aboubakar ve Talisca yetenekli, genç ama...

'Aboubakar ve Talisca yetenekli, genç ama eksik oyunculardı. Zaten kulüpleri bu yüzden bize verdiler, tamamlayalım diye! Bizde hep "Sistem mi, oyuncular mı" denir. Bence ikisi de! Yeni düzeni kurarken doğaçlama yol aldık. Sosa daha orta sahaya yakın oynayabilen bir oyuncu. Talisca tam bir forvet arkası. Daha geride top dağıtmasını da istedim. Talisca hep ileri doğru hamle yapmak istiyor. Ben oyun kurmasını da istedim. Ama biraz kaçak oynuyor, top kaybettiriyor.Bu yüzden oyundan çıkardığım da oldu. Ama bir anda iki gol de atabiliyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Talisca çalışmaya açık bir oyuncu. Skoru değiştirmekten keyif alıyor. Futbolun diğer yönlerinden de keyif alabilir. Takımın en iyi tarafı hücumcularımızın savunma konusunda iyi niyeti. Bunu geliştirdikçe daha iyi olacağız. Takımda doğru rekabet ve birlik ortamını oluşturmak için ilke odaklı olmak gerekir. Bunu ben değil; biz, hep beraber yapıyoruz''

''Patron yönetimdir''

''Transferi yönetim yapar. Patron yönetimdir. Teknik direktörün fikirleri alınır ama bu fikirler herkese açılırsa, hoca da tartışılır. Örneğin Gomez'i yönetim söyledi bana, "evet" dedim. Mitrovic de yönetimden geldi. Ben canlı izlemedim. Mümkün de değil zaten bu. Ben bizzat istediğim bir oyuncuyu da kenarda tutabilirim. Sonuçta sevgi üzerinden transfer yapmıyoruz ki. Hocanın tercihidir. Kalecilerimizle bu sezon olduğu gibi devam edeceğiz. Orada bir sorun yok''

Şenol Güneş, ''Kjaer'i istemiştik Wolfsburg'dan. Bonservisi 9 milyon avroydu, alamadık! Nasıl alalım?'' dedi ve açıklamlarına şu şekilde devam etti:

''Quaresma sokakta bana eldiven fırlatsa affetmem''

''Quaresma için alınacağı zaman "Oyuncu olarak evet, karakterini bilmem" dedim. Sorun olursa maliyetin hesabını veremeyeceğimi söyledim Quaresma olağanüstü yaratıcı, olağanüstü çalışkan ve futbola aşkla bağlı bir oyuncu. Tüm olağan dışı oyuncular gibi olağan dışı davranışları da var. Ama karşılıklı iyi niyet anlaşıldığı zaman sorun olmuyor. Quaresma kamuoyunda da konuşulan olumsuz hareketler yaptı. Bana değil, kendine yapıyor. Çünkü kötü oyun nedeniyle kendine kızıyor. Önemli olan olumsuz davranışlardan ileri doğru yol almak. Bir elmanın çürük bir tarafı varsa önce temizlersiniz, hemen atmazsınız. Benim için takımı ilgilendiren bir kabahat yapan oyuncu takımdan özür dilerse konu kapanır. O kabahati tekrarlamamak kaydıyla. Quaresma'nın kontrolsüz, sert hareketleri var. Ama kendini kontrol etmeye başladı. Bursaspor maçındaki ilk sarı kartından sonra soyunma odasında uyardım. İkinci yarı olumsuz davranıştan uzaklaştı. Önemli olan benim Quaresma'yı değil, onun kendini idare etmesi. Hoca ve oyuncuyuz ama insan olarak farkımız yok''

''Talisca'ya Quaresma'yı örnek gösterdim. "Aranızda 10 yaş var, onun kanıtlayacak bir şeyi yok ama senden çok çalışıyor" dedim. Quaresma sokakta bana eldiven fırlatsa affetmem. Takımın hocasıyım, o hareket herkese yapılıyor. Dolayısıyla herkesten özür dilemeli''

''Oğuzhan ve Tolgay'a bu yüzden kızıyorum''

''Oğuzhan hem kendisi hem bizim için önemli. Hücum yönünde daha da kendini geliştireceğini düşünüyorum. Oğuzhan'a, Tolgay'a bu yüzden kızıyorum. Geride oynamak istiyorlar! O zaman "Kesici oyna, rakibi karşıla" diyorum''