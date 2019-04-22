Güner Batmazoğlu anılacak

Merhum Güner Batmazoğlu anısına geleneksel olarak düzenlenen Masterler Futbol Turnuvası için hazırlıklar sürüyor

Ülkemizde faaliyet gösteren Batmazoğlu Futbol Masterler Derneği’nin başkanı Kemal Batmazoğlu’nun merhum annesi anısına düzenlenen masterler futbol turnuvasının bu yıl yedincisi organize ediliyor. Son yıllarda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen turnuvada bu yıl Türkiye’den ünlü eski futbolcular yer alacak. Bu yıl da Değirmenlik sentetik zeminli futbol sahasında gerçekleşecek turnuva 3 gün sürecek. 26-27-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada Batmazoğlu Futbol Masterleri yanında, Türkiye Şöhretleri Futbol Takımı, Manavgat Futbol Masterleri, Manavgat Şelale Futbol Masterleri takımları mücadele edecek. Türkiye Şöhretler karması adı altında katılacak takımda Galatasaray’ın efsane kalecilerinden Hayrettin ve bir dönem ülkemizde futbol oynamış Engin Baytar, Trabzonspor’un ünlü isimlerinden Hami Mandıralı, Fenerbahçe’nin ünlülerinden Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ali Bilgin, Beşiktaş’ta oynamış Recep Çetin ve Şenol Fidan gibi ünlü isimler de yer alacak. 7. Güner Batmazoğlu Futbol Masterleri Anı Turnuvası’nın final günü olan 28 Nisan’da organizasyon saat 11.00’da başlayacak ve futbol severlere çeşitli ikramlarda bulunulacak. Turnuvada her gün iki maç oynanacak şekilde organize olundu. İlk iki sırayı alacak takımlar ise finale kalacak. Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda yapılacak turnuvanın finalinde takımlara kupa ve çeşitli ödüller takdim edilecek.

BATMAZOĞLU: AMACIMIZ HER YIL DAHA İYİYİ YAPMAK

7. Güner Batmazoğlu Futbol Masterleri Anı Turnuvası ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan organizasyon sorumlusu Kemal Batmazoğlu annesinin adını yaşatmak hedefiyle gerçekleştirdiği organizasyonda bu yıl, bir döneme ün salmış Türkiye’nin ünlü futbolcularını misafir edeceklerini söyledi. Merhum Güner Batmazoğlu’nun oğlu ve ayni zamanda Batmazoğlu Masterler Derneği Başkanı Kemal Batmazoğlu, “Amacımız her yıl daha iyi organizasyon yapmak, ülkemize birçok futbol adamını taşımak ve bizim veteran futbolcular ile karşılaşma yapmalarını sağlamaktır. Annemin anısına düzenleyeceğimiz turnuvamızda tüm spor severleri aramızda görmekten mutluluk ve onur duyarım” dedi.