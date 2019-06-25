Gulbrandsen Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımında forma giyen Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen'i renklerine bağladı

Emmanuel Adebayor ile yollarını ayıran Başakşehir, forvetini Avusturya'da buldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.

Norveç Milli Takımı’nda da zaman zaman şans bulan Gulbrandsen, ülkesinde Lillestrom ve Molde’de oynadıktan sonra 2016’da Red Bull Salzburg’a transfer oldu, bir sene sonra şirketin bir diğer takımı New York Red Bulls’a kiralandı. Bonservisi elinde bulunan Norveçli forvet geçen sezon 23 maçta 7 gol kaydetti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Salzburg kulübünden Norveçli santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'İN TRANSFER RAPORU

Transfer dönemindeki ilk hamlesini sol beke yapan İstanbul ekibi, Aziz Behic'i de kadrosuna katmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Medipol Başakşehir, ikinci transferini Fredrik Gulbrandsen'i alarak yapmış oldu.

Geçen sezon gol yollarında sorun yaşayan Medipol Başakşehir Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırmıştı.

İstanbul ekibi ayrıca, Serdar Taşçı ve Fyodor Kudryaşov'a da veda etmişti.