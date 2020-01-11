Guilherme Beşiktaş'ta

Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen futbolcu ile anlaştı

Beşiktaş devre arasında ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlı ekip Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de çıktığı 47 karşılaşmada 10 gol 13 asistlik performans sergileyen Brezilyalı oyuncu bu sezonun ilk yarısında 17 maçta 5 gol 6 asistlik performans sergileyerek göz doldurdu. Türkiye Kupası'nda 7 maçta forma giyip 2 kez fileleri havalandırmayı başaran Guilherme bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmanın kıyısından dönen Yeni Malatyaspor'da 4 ön eleme maçında forma giydi.