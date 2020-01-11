banner255
banner69
Cihangir, Antalya’da berabere kaldı
Cihangir, Antalya’da berabere kaldı
19 0
Hyundai uçmaya başlayacak
Hyundai uçmaya başlayacak
23 0
 
29 0
Ne lastik kaldı, ne jant
Ne lastik kaldı, ne jant
78 0
Dr. Küçük Anı Parası yoğun ilgi görüyor
Dr. Küçük Anı Parası yoğun ilgi görüyor
146 0
Hamitköy'ün saha isyanı
Hamitköy'ün saha isyanı
180 0
GG, Joseph’i istiyor
GG, Joseph’i istiyor
141 0
banner374

Guilherme Beşiktaş'ta

banner27

Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen futbolcu ile anlaştı

Guilherme Beşiktaş'ta

Beşiktaş devre arasında ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlı ekip Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de çıktığı 47 karşılaşmada 10 gol 13 asistlik performans sergileyen Brezilyalı oyuncu bu sezonun ilk yarısında 17 maçta 5 gol 6 asistlik performans sergileyerek göz doldurdu. Türkiye Kupası'nda 7 maçta forma giyip 2 kez fileleri havalandırmayı başaran Guilherme bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmanın kıyısından dönen Yeni Malatyaspor'da 4 ön eleme maçında forma giydi.

banner342
Etiketler; #Beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.