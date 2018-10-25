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Guardiola'dan mültecilere destek

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Guardiola'dan mültecilere destek
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Akdeniz'deki mülteci ölümlerine dikkat çekerek, Avrupa toplumu ve büyük devletlerin bu sorunu çözmek zorunda olduğunu söyledi.

İngiltere'de katıldığı bir radyo programında Akdeniz'de mülteci ölümlerinin devam ettiğini belirten 47 yaşındaki İspanyol teknik adam, kurtarma operasyonlarıyla ilgili tutumları nedeniyle İtalya ve İspanya hükümetlerini eleştirdi.

Zor durumdaki mültecilere yardım etmenin hukukla değil, insanlıkla ilgili olduğunu kaydeden Guardiola, "Eğer insanlar ölüyorsa, kahramanlar kollarını açarak onları kurtarmaya gidiyorsa ve hükümetler onlara izin vermiyorsa biz gerçekten kötüye gidiyoruz. Avrupa toplumu, ABD, Rusya, bütün büyük ülkeler mülteci krizini çözmek zorunda." ifadelerini kullandı.

İspanya'daki iç savaş döneminde insanların İngiltere, Meksika, Hollanda, Fransa ve Almanya'ya gittiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Bu oldu ve onlar da bizi kabul etti. Dedelerim, onların babaları gitti ve kabul edildiler. Gitmek istemediler ama savaş vardı ve şimdi de aynısı oluyor. Bizi kabul ettiler, şimdi onları niye kabul etmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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