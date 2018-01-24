G.Saray'da yönetim devir teslimi yapıldı

Galatasaray Kulübü’nün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen ve dün mazbatası takdim edilen Mustafa Cengiz, kulüp yönetimini Dursun Özbek'ten devraldı

Sarı-kırmızılı kulüpte eski ve yeni yönetimleri bir araya getiren devir teslim töreni, divan kurulu başkanı İrfan Aktar'ın yönetiminde Türk Telekom Stadı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Seçimi kaybederek başkanlık koltuğunu yitiren Dursun Özbek'in yaptığı konuşmada, "Benim 36. kulüp başkan olarak görevim sona erdi. Bu genel kurulun iradesidir ve saygı duymak zorundadır. İki buçuk yıl arkadaşlarımla hizmet verdim. Biz Galatasaray'ın neferiyiz." dediği aktarıldı.

Galatasaray'a katkı vermeye devam edeceklerine dikkati çeken Özbek'in, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Galatasaray'a fayda sağlamak sadece yönetim kurulu üyesi olmakla, başkan olmakla sınırlı değil. Sevgili başkanıma taahhüt veriyorum. Ne desteğimiz olacaksa biz hazırız. Bu devir teslim bir süreçtir. Bu süreci böyle değerlendiriyoruz. Bu sene takımımız şampiyonluğa gidiyor. Gereği de herkesçe malum. Bu sene Galatasaray'ın şampiyon olması elzem. Şampiyonluğa giderken huzur lazım. Huzur için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Camiaya çağrım da bu. Aksi takdirde başarılarımız engellenebilir. Sayın başkana da bu dönem için kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Dün sayın başkan Mustafa Cengiz ile de konuştuk. Mayıs sonunda şampiyonluğu bütün camia ile kutlarız. Üzerimize ne görev düşüyorsa vermeye hazırız."

CENGİZ: "GALATASARAY BİR BAYRAK YARIŞIDIR"

Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Mustafa Cengiz'in, Dursun Özbek ve yönetimine verdikleri hizmet nedeniyle teşekkür ederek, "Galatasaray bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak bize teslim edildi. İnşallah biz bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız." şeklinde konuştuğu kaydedildi.

Seçim sonrası oluşan yeni havaya kulüp içinde ve taraftarlarda bir sinerji oluştuğunu, GSStore ürünlerine de talebin arttığını dile getiren Cengiz'in, "Özellikle mali açıdan düzelmemiz için kişilere bağlı kalmadan, Dursun Özbek'in vereceği ya da Mustafa Cengiz'in vereceği nakit akışına bağlı olmadan, oligarka teslim olmadan, 30 milyon diye varsaydığımız insanların sahiplenmesiyle bunun ete kemiğe bürünmesini istiyoruz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Mustafa Cengiz'in, Türkiye'de tüm kulüplerin mali sorunları olduna dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulunduğu paylaşıldı:

"Hangi banka, hangi finans kurumu bize 10 gün içinde ciddi bir destek verirse, uzun vadeli ve kabul edilebilir faizler içinde destek verirse, ben o kurumun adını 30 milyona yayacağım. O banka 100 milyon lira ile yapamayacağı reklamı yapmış olacak. Biz moralle ve potansiyelle varız. Camianın ruhunu finans kurumları lütfen görsün. Sayın başkanımı da zorladılar. Daha önceki başkanlarımı da öyle. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Sakın yanlış anlaşılmasın ama Galatasaray'da gelecek başkanların uzman insan olmasını, sadece cebinde parası olan insanlar olmasını istemiyorsanız, kulübü ete kemiğe büründürün. Önümüzdeki 10 gün finans haftası. Kim ki bize el verirse biz ona müthiş eller veririz."

GALATASARAY SPORTİF AŞ'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

Galatasaray Sportif AŞ'de, Dursun Özbek, Nasuhi Sezgin ve Serdar Güzelaydın'dan boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yeni başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas seçildi