Green Pedalliler genel kurula gidiyor

Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği(GPBKD) ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Başkan Ahmet Noyan, genel kurulda yine başkan adayı olacak

Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği, 30 Haziran Cumartesi günü Sea Life Otel’de olağan genel kurula gerçekleştirecek.

Saat 16:00’da yapılacak olan Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği ilk olağan genel kurulda tüm üyeler oy kullanabilecek. Üye kayıtlarının genel kurul öncesinde yapılabileceği belirtilen Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği 1. olağan genel kurulunda açılış ve yoklamanın ardından divan başkanlığı oluşumu, saygı duruşu, yönetim kurulunun faaliyet ve açılış yılı bilanço gelir gider raporların okunarak onaya sunulması, yeni yönetim kurulu seçimi ve dilek temenniler maddeleri yer alıyor.

Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği yönetim kuruluna girmek isteyenler genel kurul tarihinden iki gün önce sekreterliğe müracaat edebilecekler. Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği yönetim kurulu 9 asli 3 de yedek üyeden oluşuyor.

Geçici yönetim kurulunda başkanlık görevini üstlenen Ahmet Noyan ve mevcut yönetim yeni dönemde de göreve talip oldukları belirtildi.