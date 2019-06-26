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Green Pedal, Down Cafe’yi ziyaret etti

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Green Pedal, Down Cafe’yi ziyaret etti
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Green Pedal Bisiklet Kulübü sosyal sorumluluk projesi kapsamında Down sendromlu çocuklarımız ile Down Cafe’de bir araya geldi.

Down sendromlu çocuklarımıza dikkat çekerek onlara iş imkanı yaratan Cafe, Green Pedal ekibini çok güzel ağırladı. Down sendromlu çocuklarımız ile çok keyifli anlar yaşayan Green Pedal Bisiklet ekibi lezzetli ve taze ikramlarının yanı sıra samimi ortamıyla keyifli bir mola yaptı. Green Pedal Bisiklet ekibi, Down Cafe işletmecisi Filiz Hanım' a teşekkür ederken, girişimlerinden dolayı da kendisini kutladılar. Green Pedal Bisiklet Kulübü, sürüş keyfini paylaşıp destek veren Fogem'e de teşekkür etti.

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