Green Pedal Cycling, kuruluş kokteyli düzenleyecek

Bisiklet tutkunlarının oluşturduğu Green Pedal Cycling tanıtım kokteyli düzenliyor. Yaklaşık iki ay önce yeni oluşturulan Green Pedal Cycling adlı topluluk bir ilke imza atarak birçok bisiklet severleri geniş katılımı ile Bisiklet Kulübü çatısı altında toplamayı başardı.

Green Pedal Cycling Bisiklet kulübü, kuruluşunu kutlamak amacıyla 24 Şubat Cumartesi saat 15:00-17:00 saatleri arasında Royal Sun Long Beach de tanıtım kokteyli gerçekleştirecek.

Green Pedal Cycling Bisiklet Kulübü oluşumun sonrasında ilk başkanı Ahmet Noyan yönetimindeki yönetim kurulunun temel amacın birliktelik, dostluk, bisiklet sevgisinin paylaşılması ile birlikte etkinliklerin artarak ve çeşitlenerek devam etmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bilgisi verildi. Green Pedal Cycling tanıtım kokteyline bisiklet tutkunlar ile basın mensupları da davet edildi.