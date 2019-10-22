Göztepe yeni stadına kavuşuyor

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, ligin 19. haftasındaki Beşiktaş maçını, yeni statlarında oynamayı hedeflediklerini söyledi. Sepil, "Şunu garanti ediyorum, İzmir deyince insanların aklına buradaki yaşam merkezi gelecek" dedi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ligin 19. haftasındaki Beşiktaş maçını, yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Mehmet Sepil, inşaat çalışmaları devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde AA'ya yaptığı açıklamada, camia olarak stadı 95 yıldır beklediklerini, "hayal olarak" görülen projenin tamamlanmasına çok az kaldığını söyledi.

Stadın Göztepe camiası için çok önemli olduğunu ve bir eksikliğin tamamlanacağını belirten Sepil, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Göztepe camiası için hep bir şeyimiz noksandı. Eviniz yok. Onun için 'Evimize dönüyoruz' diyoruz. Artık bitiyor. İnşaatta tabii ki her zaman sürpriz oluyor ama şu an gözüktüğü kadarıyla ikinci yarının ilk maçını stadımızda oynayacağız. Dolayısıyla stadımızın açılışını, ikinci yarıda yapabileceğimizi görüyoruz."

"Burada oynayacak takımlar, karşılarında seyircisiyle bütünleşen bir takım görecek"

Sepil, o karşılaşmada seyirciyle oturacağını aktararak, "Çünkü benim için locada seyredilecek bir maç değil. Seyirciyle beraber olacağım. Stada bakarsanız zaten, statla tribünler çok yakın. İlişki muazzam. Yani burada oynayacak takımlar, karşılarında çok zevkli, seyircisiyle ve camiasıyla bütünleşen bir takım görecek." diye konuştu.

Vatandaşların yürüyüş yapabileceği stat çatısındaki ilk yürüyüşün kasım ayı içinde, projeye çok destek veren AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini anlatan Sepil, stadın adı gibi bir yaşam merkezi olacağını kaydetti.

"95 yıl bekledik"

Başkan Sepil, Beşiktaş karşılaşmasıyla sadece stadı açacaklarını ancak yaşam merkezinin bitmesinin biraz daha zaman alacağına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bütün her şeyin oturması zaman alacak. Yaşam merkezini de faaliyete geçmesiyle büyük bir açılış yapacağız. Herkes soruyor 'Kim gelecek, kim gelecek?' diye. Onu sürpriz bırakalım şimdilik. Bunu önümüzdeki sezon başlamadan yapmayı planlıyoruz. Stat için 95 yıl bekledik."

Buluşma noktası olacak

Stadın 24 saat canlı olacağını, bünyesinde geniş sosyal alanları ve bir oyuncak müzesini de barındıracağını dile getiren Sepil, stadın İzmirlilerin buluşma noktası haline geleceğini söyledi.