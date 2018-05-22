Göztepe Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tamer Tuna ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde yolların ayrıldığı belirtildi. Öte yandan İzmir temsilcisinin başına Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ın getirileceği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ayrılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;"Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda Teknik Direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunanTamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmışbulunmaktayız.

Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayıteşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz."