banner107
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
55 0
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
207 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
57 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
334 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
30 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
42 0
Peri masalı gibi düğün
Peri masalı gibi düğün
25 0
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
206 0
banner82
banner147

Göztepe Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

banner27

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı

Göztepe Tamer Tuna ile yollarını ayırdı
banner137

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tamer Tuna ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde yolların ayrıldığı belirtildi. Öte yandan İzmir temsilcisinin başına Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ın getirileceği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ayrılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;"Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda Teknik Direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunanTamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmışbulunmaktayız.

Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayıteşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.