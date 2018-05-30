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Göztepe'de tecrübelilerle yolları ayırdı

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Göztepe'de tecrübelilerle yolları ayırdı
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Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Göztepe'de tecrübeli futbolcular Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin ve Günay Güvenç'le yollar ayrıldı.

Teknik direktör Bayram Bektaş'ın dümene geçmesiyle iç ve dış transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda yönetimin ilk olarak Sabri ile görüştüğü öğrenildi. Sözleşmesinde, "20 maç oynarsa mukavelesi otomatikman 1 yıl uzar" maddesi bulunan Sabri ile bir araya gelen kurmaylar, yapılan görüşmelerin ardından deneyimli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Sabri 29 karşılaşmada görev almasına rağmen Göztepe'den ayrıldı. Sözleşmeleri ay sonunda bitecek Selçuk ve kaleci Günay'ın da mukaveleleri uzatılmadı. 

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