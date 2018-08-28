Gözgöz Aslanın acısını, Kanaryadan çıkardı

Niyazi Ergülen/İzmir

Cumartesi akşamı Bornova stadına geldim tabi İzmir Spor yazarları dernek başkanı bahri Okumuş dostum dernekten akreditasyonumu sağladı stata Nuran hanım hangi gazete dedi Kıbrıs Halkın sesi açıkladım kaydımı yaptı. Ve akreditemi yapıp yeleğimi ve giriş kartımı boynuma taktı. Sahaya girip yerimi kale arkasında aldım spor yazar arkadaşlarım verilen yeleğin yanlış oldunu değişmemi söylediler ardından TFF temsilcisi başka yelek rengi sırıtır diye değişmemi söyleyerek Nuran hanıma götürdü Nuran hanım başka yelek olmadığı için başka yerden temin ederek gerçek yeleği giyip kale arkasına geçtim göreve Tekrar yazıyom çapı dar ve küçük bir stad idi Bornova stadı hemde izmirin en ucra köşesine saha içinde fotoğraf muhabirlerinin alanı çok dar ayrıca yedek kulübesi ile çizgi arasında 2 metre mesafeli. Yapımı süren ve Önümüzdeki yıl açılışı yapılacak olan Göztepe kulubunun stadı kent merkezi Güzelyalı semtinde Göztepe konuk takımları ağırlayacak Bu bağlamda öncelikle İzmir Spor Yazarlar derneği başkanı sn Bahri okumuşa ve akredite eden Nuran Gani ye teşekkür ederim ilk yarı 0-0 sona erdi haftaymda İzmirin dağlarında cicekler acar yaşa mustafa kemal paşa şarlısıyla ikinci yarıya büyük daping ile başlayan Göztepe ilk yarı aksine oynadığı yüksek tempo ile rakibine adeta kök söktürdü ardından golü buldu Maça gelince Sezonun üçüncü haftasında Fenerbahçeyi İzmir Bornova stadında konuk eden Göztepe ilk yarı zor anlar yaşasa bile ikinci yarı açıldı ve 68 dakikada golu bularak tribünlerdeki taraftarlarını ayağa kaldırdı. Galatasaray a dış sahada 1-0 mağlubiyetle İzmire dönen Göztepe Fenerbahce yi 1-0 mağlup ederek moral buldu. Karşılaşmada sahanın yıldızı halil idi ve uzaktan sol ayağı ile attığı muhteşem golü ile fenerbahceyi adeta yıktı banada prakazinin hagi nin attıı golleri anımsattı. İlk yarı net üç pozisyonları gole ceviremiyen Fenerbahçe de atamayana atarlar misali karşılaşmada 1-0 mağlup ve üç puan ile izmirden ayrıldı. Karşılaşmanın ilk devresinde fenerbahce rakibi karşısnda adeta tek kale oynadı baskılı atakları karşısnda topalın bir şutu yan direkten döndü mutlak üç golük pozisyonu gole çeviremedi. Göztepe kalecisi mutlak iki gol kurtarışı yaptı Fenerbahce bşkanını bulmasına rağmen bir golcü bulabilseydi sahadan farklı galibiyetle ayrılabilirdi. İlk yarı iyi kapanan Göztepe ikinci yarıya adeta fırtına gibi girdi bu kez Fenerbahçe zorlandı sahanın yıldızı Hamza uzaktan sert şutu doksan dediğimiz yerden kalenin üst köşesinden ağlara girdi.