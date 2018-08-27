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Görneç'te, Şah yönetimi görev dağılımı gerçekleştirdi

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Görneç'te, Şah yönetimi görev dağılımı gerçekleştirdi
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Yeni sezonda mücadele edeceği BTM Birinci Lig'de şampiyonluk hedefinde olacak olan Görneç'te, Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı gerçekleştirdi.

Görneç''in yöneyim kurulu ve görev dağılımları şöyle:

Mehmet Şah başkan,

Mehmet Salih Havalı Asbaşkan,

Mustafa Şah - Eren Şah - İbrahim Sönmezler, sosyal faaliyet sorumluları

Esen Şensoy antrenör yardımcısı ve malzeme sorumlusu

Hüseyin Bilal Tahsildar ve muhasebeci

Akay Şah, genç takım sorumlusu,

Ecevit Şah tesis ve saha sorumlusu,

Ziya Maraşlı tesisler teknik sorumlusu,

Mehmet İnce - Musa Oylum saha sorumluları,

Ahmet Şah dış işler sorumlusu,

Mustafa Kandır - Nevzat Akçagil, Federasyon sorumluları,

Murat Şah sedyeci,

Ufuk İbiş - Ahmet İnce faal üyeler,

Mustafa Şah (Meriç) transfer komitesi başkanı,

Tolga Maraşlı alt yapı sorumlusu,

Disiplin Kurulu: Musa Sönmezler, Savaş Gerçek, Halil Kasım, Alpay İnce

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