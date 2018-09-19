Görneç ile Gönendere arasında anlamlı işbirliği

BTM Ligler'inde mücadele eden Görneç Spor Kulübü ile Gönendere Spor Kulübü yönetimleri, anlamlı bir işbirliğine gittiler.

Mehmet Şah başkanlığındaki Görneç Spor Kulübü yönetimi, geçtiğimiz akşam Gönendere Spor Kulübü yönetimini ziyaret edip, görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Görneç'in, Gönendere kulüp lokalinde tombala çekimi yapması kararlaştırıldı. Görneç Spor Kulübü yönetimi, anlayışından dolayı Gönendere'ye teşekkür etti. Bu arada iki kulübün ortak alt yapı futbol okulu ya da futbol akademisi kurması yolunda da yönetimler hem fikir oldular.