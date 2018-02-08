Gönyeli Futbol Okulu’ndan örnek davranış

Gönyeli Futbol Okulu katıldığı “Mehmet Akyerli 3. Minikler Futbol Turnuvası”nda örnek bir davranışa imza attı.

Gönyeli takımı ve hocaları turnuvadaki maçlar başlamadan önce, Yusuf Kaptan Futbol Sahası çevresinde biriken çöpleri toplayarak temiz çevre bilincinin oluşmasını hedefleyerek; daha temiz bir çevre için katkıda bulundular.

Gönyeli takımı hocaları; ‘bireylerin özellikle küçük yaştaki çocuklarımızın ‘ağaç yaşken eğilir’ atasözünde olduğu gibi bugünün küçükleri yarınların yetişkinleri olarak; toplum bilinci ve çevre konularına karşı duyarlılıkla, farkındalıkla çevrelerini temiz tutarak sahip çıkması gerektiğini belirtti.’

Gönyeli sporcularının bu davranışı diğer takım arkadaşlarına, oradaki yetişkinlere ve daha yaşanılabilir temiz bir çevre için herkese örnek olup; çevre tarafından takdirle karşılandı. Lha