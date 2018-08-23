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"Gomis El-Hilalli oldu"

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"Gomis El-Hilalli oldu"
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Suudi Arabistan'ın El-Hilal Kulübü Başkanı Sami bin Abdullah El-Cabir, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis ile anlaştıklarını açıkladı.

El-Cabir, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, transfer görüşmesini bizzat takip ettiğini belirterek, "Gomis El-Hilalli oldu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a geçen sezon başında gelen 33 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

Gomis, Fenerbahçeli Giuliano Victor de Paula ve Josef de Souza ile yeni sezonda Suudi Arabistan liginde forma giyecek.

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