Gomis'e Çin'den gelen teklif Galatasaray'ı zora soktu

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor

Bu sezon attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis’in, Çin’den yıllık bonuslar hariç 7 milyon Avroluk teklif alması, yönetimi sıkıntıya soktu.

Kafası karışan ve Sarı-Kırmızılılardan kazandığı 3 milyon 350 bin Avro’yu az bulan Fransız yıldız, zam konusunda diretiyor.

Maaşının en az 5 milyon 500 bin Avro’ya yükseltilmesini talep eden 33 yaşındaki futbolcu, aksi halde yönetime, "Bırakın gideyim" mesajını verdi.

UEFA’nın yaptırımları nedeniyle bütçesini doğru planlamak zorunda olan Galatasaray, Fransız golcüsünden gelen zam talebi karşısında çıkmaza düştü.

Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle de Gomis gibi bir forveti kaybetmek istemeyen Sarı-Kırmızılılar, astronomik zam talebini de karşılayamayacak durumda.

Gomis’e zam yaparak hem maaş dengelerini bozmak hem de bütçeyi aşmak istemeyen yönetimde farklı görüşler ortaya çıktı.

Bafetimbi Gomis'e gelen teklifin değerlendirilmesi gerektiğini savunan bazı yöneticilerin, UEFA’nın "Sattığın kadar oyuncu al" kriterini hatırlatıp “Gomis 33 yaşında. Gelen teklifi değerlendirelim. Buradan 10 milyon Avro civarında bir kaynak yaratabiliriz. Böylece Gomis’i satıp 2 golcü alabiliriz” görüşünde oldukları öğrenildi.

Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Başkan Mustafa Cengiz’in yapacağı görüşme sonrası bu konuda kesin karar verilecek.