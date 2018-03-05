Gomis atıyor, Galatasaray kazanıyor

Galatasaray'da rekorları alt üst eden Bafetimbi Gomis, gösterdiği performansla maliyetini de şimdiden çıkardı. "Galatasaray isterse sözleşmemi uzatabilirim" dİyen Gomis, Fransız Milli Takımı'na da mesaj gönderdi

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, 24 haftada rekor üstüne rekor kırdı. Sarı-kırmızılıların tarihine adını şimdiden yazdıran Fransız futbolcu, taraftarın da en sevdiği isimlerin başında geliyor.

İngiliz Swansea City kulübünden 2.5 milyon Avro bedelle transfer edilen Gomis'e imza parası olarak da 2.5 milyon Avro verilmişti.

Sarı-kırmızılı takımın transferine 5 milyon Avro ödediği yıldız futbolcu kısa sürede gösterdiği performansla masrafını da şimdiden çıkardı.

Süper Lig'de takımların galibiyetine 2 milyon 200 bin lira prim ödenirken, Gomis şu ana kadar 13 galibiyete doğrudan katkı yaptı.

Fransız yıldızın katkısıyla kazanılan karşılaşmalardan 28 milyon 600 bin lira kazanç sağlayan Galatasaray, bir başka deyişle yaklaşık 6 milyon Avro gelir elde etmiş oldu.

Haziran 2017'de kasasından bu transfer için 5 milyon Avro harcayan Galatasaray, Mart ayına gelindiğinde bu parayı fazlasıyla çıkarmış oldu.

"Galatasaray isterse sözleşmemi uzatabilirim"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, "Galatasaray isterse sözleşmemi uzatabilirim" dedi.

Son dönemdeki performansıyla Fransa Milli Takımı'na çağrılması gündemde olan Gomis, "İhtiyaç duyulması halinde seve seve oynarım" dedi.

Galatasaray'ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, yönetimin istemesi halinde kariyerine sarı kırmızılı ekipte devam edebileceğini söyledi.

Fransa'da bir televizyon programına katılan golcü futbolcu, "Sezon sonunda hedefe ulaşırsak, yönetim de memnun olursa sözleşmemi uzatıp, kendimi Galatasaray'a adayabilirim" ifadelerini kullandı.

Son 2 lig maçında 7 gol atan Fransız golcü, milli takımda oynama konusunu da değerlendirdi.