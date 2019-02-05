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Goller Akyerli anısına atıldı

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Goller Akyerli anısına atıldı
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Soydan SAKALLI

Ülkemize eğitim ve spor alanında büyük katkılar sağlayan merhum müdür, yardımsever insan Mehmet Akyerli, bugün oynanan futbol turnuvası ile anıldı. Turnuvayı Mehmet Akyerli'nin manevi oğlu, Mehmet Bolkan organize etti.

Bugün Yusuf Kaptan Sahasında oynanan U 11 Minikler Futbol Turnuvasında, Yenicami, Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği ve Dumlupınar takımları mücadele ettiler. Saat 10.30'da başlayan maçlar sonunda Yenicami Gençlik Gücü'nü, Dumlupınar da Doğan Türk Birliği'ni mağlup ederek finale yükseldiler.

Üçüncülük maçında, Doğan Türk Birliği Gençlik Gücü'nü mağlup ederek üçüncü oldu. Final maçında Yenicami Dumlupınar'ı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Final maçı sonrasında ödül töreni yapılırken, yetkililer tarafından ödüller verildi.

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