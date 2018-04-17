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Golfun şampiyonu Hodge

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Ambeli Village Restaurant Open Golf Turnuvası’nın şampiyonu, 38 puan ile Bob Hodge oldu

Golfun şampiyonu Hodge
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası’nda 15 Nisan Pazar gün, Bağlıköy'de bulunan Ambeli Village Butik Restoran sponsorluğunda Open Golf Turnuvası düzenlendi.

Çok güzel bir havada gerçekleşen geniş katılımlı turnuvayı 38 puan ile Bob Hodge kazandı. Stableford formatında 18 çukur ve full handicap olarak oynanan oyunda ikincilik 36 puan ile Stuart Walker Saville olurken, Robert Awbery 31 puanla üçüncü oldu. Turnuva'nın Gross birincisi ise 22 Gross’la Hasan Garabli oldu. Turnuvada ödülleri Gökan Borhan verdi.

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