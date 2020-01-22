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Golfta dostluk kazandı

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Golfta dostluk kazandı

Mağusa yanındaki İngiliz Üsleri Bölgesinde faaliyet gösteren Ayios Nikolaos Golf Kulübü ile takımımız CMC Golf Kulübü arasında yapılan maçları 9.5-8.5 CMC Golf Kulübü kazandı .

Çiftler Matchplay 3/4 Handicap ve 18 çukur olarak oynanan oyun, yağmur sonrası bulutlu, oyunun sonlarına doğru zaman zaman da güneşli bir havada gerçekleşti.

İlk raundu CMC'de gerçekleşen maçta CMC 6-2 galip gelmişti. 19 Ocak Pazar günü oynanan maçlarda Ayios Nikolaos 6.5-3.5 galip gelse de genel toplamda takımımız CMC 9.5-8.5 galip geldi. Turnuva sonrası kaptanların konuşmaları ve plaket takdimi yapılıpbirlikte yemek yendi.

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