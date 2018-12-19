Golfçularımız, Antalya'da yarıştı

Antalya Belek’te bu yıl 5. kez gerçekleşen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası’nda Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu Takımı da her yıl olduğu gibi yer aldı.

Ankara Golf Kulübü, Antalya Taurus Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, KKTC Golf Takımı ve Klassis Golf Kulübü olmak üzere 7 takımın 12’şer oyuncu ile yarıştığı turnuva, Carya Golf Sahası ve National Golf Sahaları'nda Rider Cup formatında oynandı.

Gün çiftler fourballbetterball, Gün çiftler foursome, Gün tekler matchplay sistemi ile oynanan oyunların sonunda Antalya Taurus Golf Kulübü 16 puan ile birinci olurken, Kemer Golf Kulübü 15 puan ile ikinci, Bodrum Golf Kulübü ise 14,5 Puan ile üçüncü oldu. Takımımız ise 11 puan ile dördüncü sırada yer aldı. Ayrıca, ferdi olarak gerçekleşen Winter Challenge turnuvalarında Cihan Aydın ikincilik, Gülay Garabli ise üçüncülük dereceleri elde ettiler.