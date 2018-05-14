Golf Federasyonu’nda yetki, Yetkili’de

Özerkliğini kaybetmiş olan KKTC Golf Federasyonu’na yeniiden özerklik kazandıracak olan Özerklik Genel Kurulu yapılırken başkanlığa Soner Yetkili seçildi

Golf Federasyonu Özerklik Genel Kurulu 13 Mayıs 2018 Pazar gün Tabipler Birliği Lokalinde; başkan, yönetim kurulu ve diğer organların seçimi gündemi ile gerçekleşti.

CMC Golf Kulübü, Çetinkaya Golf Kulübü, Kasapoğluları Golf Kulübü, Bağcıl Golf Kulübü, Düzkaya Golf Kulübü ve Gaziveren Golf Kulübü temsilcilerinin katıldığı genel kurulda başkanlığa Soner Yetkili seçildi. Genel kurulda oy birliği ile, Dr. Hasan Öztoprak Onursal başkan olarak ilan edildi.

Başkan Soner Yetkili yeni dönemde gençlerin golf sporuna daha aktif katılımı için gerekli altyapı ve kaynak çalışmalarının yapılacağını, ayrıca Esentepe'deki Korineum Golf Sahası ve Yeşilyurt'taki CMC Golf Sahasına ilave olarak Lefkoşa'da bir antrenman sahasının ivedilikle hayata geçirilmesi için çalışmaların yapılacağını açıkladı.

Yönetim Kurulu: Hasan Öztoprak, Hasan Garabli, Feridun Kılıç, Deniz Yeşilçimen, Mustafa Sedat, Bertan Erçin, Özcan Bundak, Zafer Taşkın, Ertuğ Şevket, Olgun Emirzade, Steve Neufeld ve Engin Portakalcıoğlu

Ceza Kurulu:

Av. Fırat Akyol, Ali Ratip Doğruer, Targuç Özen

Denetleme Kurulu: Hasan Kasapoğluları, Sertaç Yeşilçimen, Gülay Garabli