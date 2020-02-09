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Gol düellosunda kazanan yok

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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 21. hafta maçında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Gol düellosunda kazanan yok

Süper Lig'de 21. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelede iki kez öne geçen Kayserispor karşılaşmanın son dakikalarında gelen golle bir puana razı oldu. Maçın 41. dakikasında Mensah'ın penaltı golüyle öne geçen Kayserispor, 45+1'inci dakikada Sinan Gümüş'ün penaltıdan attığı gole engel olamadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Kayserispor, PedroHenrique'nin 46. dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Mücadelenin 84. dakikasında Antalyaspor Fredy ile eşitliği tekrar yakaladı. Maçta başka gol olmayınca iki takımda birer puana razı oldu.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 12'ye yükselterek 18'inci sırada kalırken Antalyaspor ise puanını 19'a yükseltti ve ligde 15'inci sırada kendine yer buldu.

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