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" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’
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" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’

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" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’
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Doğnacı Spor Kulübü yöneticisi Oğuz Vadilili kariyerinde Fenerbahçe, Kayserispor, Konyaspor, Manisaspor gibi Türkiye Süper ligi takımlarında forma giyen goller atan ve attıran Gökhan Emreciksin’in  ülkemizde futbol oynayacak olmasının Kıbrıs Türk Futbolu için önemli olduğunu belirtti. Vadilili Gökhan Emreciksin’i takımlarında görmekten mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını da ekledi.

Gökhan Emreciksin’in transferin de Doğancı Construction Ltd ve iş insanı Engin Hürsen’in katkılarının büyük olduğunu söyleyen Vadilili transfer için sponsorlara teşekkür etti.

Pazar günü Doğancı da Emek Stad’ında Lapta Spor Kulübü ile oynanacak maça tüm taraftarları ve futbol severleri davet eden Vadilili takım olarak galibiyete olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

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