Giuliano'ya Almanya'dan talip

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduran Giuliano, Bayer Leverkusen'in transfer listesine girdi

Alman basınında yer alan habere göre; Leverkusen uzun süredir takip ettiği Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar ligine katılmayı hedefleyen Bayer Leverkusen'in sarı - lacivertlilere yaklaşık 15 milyon avroluk bir teklif yapacağı belirtildi.

Finansal fair play nedeniyle transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe yönetiminin oyuncularına gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi. Fenerbahçeli yöneticiler, Brezilya milli takımının dünya kupası kadrosunda olması beklenen Giuliano'nun değerinin daha da artacağını düşünüyor.

Sarı lacivertliler, sezon başında Brezilyalı oyuncuyu 7 milyon avro bonservis parası ödeyerek kadrosuna katmıştı. 25 lig maçında 13 gol atan Giuliano, Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumunda...