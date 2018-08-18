banner107
Hazırlık maçları artıyor
Hazırlık maçları artıyor
10 0
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
127 0
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
73 0
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
122 0
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
251 0
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
245 0
Salamis keyfine doyum olmuyor
Salamis keyfine doyum olmuyor
1.2B 0
“Umutlarımızla oynanıyor”
“Umutlarımızla oynanıyor”
19 0
banner82
banner147

Giuliano, Al Nassr yolcusu

banner27

Giuliano’nun, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olması gündemde. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından Al Nassr futbolcularını takip etmeye başladı

Giuliano, Al Nassr yolcusu
banner137

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Rus ekibi Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun Arabistan’a transferi gündemde. Brezilyalı orta saha bugün sosyal medya hesabından yaptığı etkileşimlerle bu iddiaları güçlendirdi. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Al Nassr’da forma giyen iki Brezilyalı futbolcu Petros ve Bruno Uvini’yi takip etmeye başladı. Giuliano’nun yaptığı bu etkileşim sonrası Arabistan’a transfer iddiaları daha da güçlendi. 

Giuliano, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta 14 gol ve 5 asistlik bir performans göstermişti.  

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.