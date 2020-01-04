Girne gövde gösterisi yaptı

Girne Halk Evi, ikinci devre için ara transferde kadrosuna kattığı altı futbolcuyu dün basına tanıttı. Aksel Kaptanoğlu ve Çağdaş Arslan bonservisli, Esin Sonay, Hamis Çakır, Salih Say ve Ali Duvarcı ise kiralık olarak takıma transfer oldular

Nezihi BEYAZ

Sezon başında yaptığı flaş transferlere rağmen ligin ilk yarısında beklenen çıkışı yakalayamayan ve 25 puanda kalan K-PET Birinci Lig ekibi Girne Halk Evi, ikinci devre için ara transferde altı futbolcuya kiralık ve bonservisli olarak imza attıracak.

Girne Halk Evi, takımın iskeletini önemli ölçüde etkileyecek altı yeni ismi transfer etti. Aksel Kaptanoğlu ve Çağdaş Arslan bonservisli, Esin Sonay, Hamis Çakır, Salih Say ve Ali Duvarcı ise opsiyonlu-satış olarak resmi imzaları Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda atarak Kırmızı-Beyaz formayı resmi olarak giyecekler.

Kulübün yeni transferleri dün kulüp tesislerinde bir araya gelerek başkan Veli Esendağlı ile kahvaltı yaptılar. Kahvaltı sonrası Girne Halk Evi formaları ile birlikte basına resim veren yeni transferlerin neşeli oluşları dikkati çekti.