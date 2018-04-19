GG’den İlker’e mayo jesti

Gençlik Gücü Başkanı Suma Zafer Choudhry, 2017 yılındaki başarıları nedeniyle milli yüzücü Hasan İlker’e karbon mayo hediye etti

Futbolun dışında hentbol ve masa tenisi liglerinde de mücadele eden Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, yüzmede de Milli Yüzücü Hasan İlker’e sponsorluk yapıyor.

Milli Yüzücü Hasan İlker’in 2017 yılında elde ettiği başarıları dikkate alan Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, ona Karbon Mayo hediye etti. Böylece yeni sezon öncesi sporcusunu motive etmeyi amaçladıklarını belirten Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Sporun her dalında faaliyet göstermek arzusunda olan kulübümüzün Milli Yüzücü Hasan İlker’e katkıları devam edecek” dedi.

Milli Yüzücü Hasan İlker, Nisan’2018 ayı sonunda Türkiye’de düzenlenecek olan 3.5 Km’lik Dalyan Açık Deniz Yüzme Maratonu’nda, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün katkılarıyla ülkemizi temsil edecek.

YÜZME OKULU PROJESİ

Hediye seremonisinde yeşil beyazlı camiaya da bir müjde veren Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Yeni sezonda ‘Oyna GG Yüzme Okulu’nu da hayata geçireceğiz. Bu arada transfer edeceğimiz yüzücülerle, yeni sezonda KKTC Yüzme Şampiyonaları’nda da mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.