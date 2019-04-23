Gençlerin futbol tutkusu başka

Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda sınıflar arası futbol turnuvası düzenlenirken, yüzlerce öğrenci futbol heyecanı yaşıyor

Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi. Okul muavinlerinden spor adamı Hasan Çek’in organize ettiği sınıflar arası futbol turnuvasında yüzlerce öğrenci futbol heyecanı yaşıyor.

Küçük Kaymaklı Halı Sahası’nda haftada 2 gün öğleden sonraları gerçekleşen futbol turnuvasında 6., 7. ve 8. Sınıflar kendi aralarında mücadele ediyorlar.

Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Müdürü Ergin Mazharoğlu da bu organizasyona imkan vererek okulda eğitim yanında, kültür, sosyal faaliyet ve eğlenceli organizasyonlar yaparak öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak okul yönetimi olarak hedefleri olduğuna vurgu yaptı.

Spor eğitmeni Hasan Çek de okulun bünyesinde çok yetenekli çocuklar olduğunu, bu tip etkinlikler ile yetenekli çocukları ülke futboluna kazandırma imkanı yarattıklarını belirtti. Hasan Çek turnuva sonunda çocukların madalyalar ile ödüllendirileceğini de söyledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Necati Özsoy da okuldaki faaliyetlerin her geçen gün yaygınlaştığını, Ruso Ortaokulunda deneyimli ve meraklı öğretmen kadrosu ile güzel organizasyonlara imza atıldığını hatırlatırken, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu tip faaliyetlerin devam ettirme arzusunda olduklarını da belirtti.