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Gençlerbirliği Hamzaoğlu’na emanet

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için anlaştığı Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği Hamzaoğlu’na emanet
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İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törene, kulüp başkanı Murat Cavcav, basın sözcüsü Musa Samur ile teknik direktör Hamza Hamzaoğlu katıldı.

Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, Hamzaoğlu ile kırmızı-siyahlı kulübün hedefleri konusunda mutabık kaldıktan sonra teknik direktörlük görevi için anlaştıklarını söyledi.

Sezona başladıkları Mustafa Kaplan ile yolları ayırmalarının ardından zaman kaybetmeden teknik direktör arayışlarına başladıklarını ifade eden Murat Cavcav, "Yeni hocamıza 'hoş geldin' diyorum. Futbolda ayrılıklar var, böyle başlangıçlar da var." dedi.

Hamza Hamzaoğlu'nun kalitesini ve karakterini bildiklerini vurgulayan Cavcav, "İki üç gündür gece gündüz demeden devam eden hoca arayışlarımızı böyle iyi bir isimle sonuçlandırdığımız için ayrıca mutluyum." diye konuştu.

Gençlerbirliği'nin futbolcu kadrosunun kaliteli olduğunu vurgulayan Murat Cavcav, "Hocamızla asıl anlaşmayı hedeflerimiz konusunda yaptık. Kaliteli bir takım vardı, bu kaliteli takım sadece sonuç alamıyordu. Şimdi umuyorum ki Hamza Hamzaoğlu ile o sonuçlar da gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada iyi bir takım var"

Hamza Hamzaoğlu ise açıklamalarına başkan Murat Cavcav ve yönetim kuruluna teşekkür ederek başladı.

Teknik direktör seçmenin kolay olmadığına değinen Hamzaoğlu, "Birçok seçeneğin arasından birini ve size en uygununu seçmek kolay değil. Yönetim oturup düşünmüş ve bizde karar kılmış. Bu bizi ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı ekibin futbolcu kadrosuna ilişkin "Burada iyi bir takım var." değerlendirmesini yapan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Bizi buraya getiren, takımdan ziyade Gençlerbirliği ismiydi. Rahmetli İlhan Başkan ile görüşmelerimiz olmuş ama çalışma fırsatı elde edememiştik. Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere hep birlikte çıkaracağız. İşimiz zor, farkındayız. Takımı sezon başından beri takip ediyordum ve maçlarını izliyordum. Tanıdığımız oyuncular var. Burada tanışacağımız genç kardeşlerimiz var. "

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