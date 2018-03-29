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Gençler spor şöleninde coştu

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Gençler spor şöleninde coştu
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Atatürk Meslek Lisesi (AML) tarafından ilk kez düzenlenen spor şöleni geçtiğimiz gün spor alanında yapıldı.

Atatürk Meslek Lisesi öğrencileri darts, basketbol, ip atlama, ip çekme, yumurta taşıma, top taşıma, uzun atlama, gülle atma dallarında yarıştılar. Öğrencilere sporu sevdirmek, sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemini anlatmanın amaçlandığı etkinliğin sonunda öğrenciler  ve öğretmenler çok güzel bir gün geçirdiler.  

Coşkulu geçen etkinliğin sunuculuğunu Hüseyin Kıral yaparken, Dj Bora ise müzikleriyle öğrencileri coşturdu. Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrenciler ödülleri okul muavinleri ve öğretmenleri tarafından verildi.

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