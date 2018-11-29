Gençler Ali Akyüz için minderde

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “Gençler Güreş Ligi”ne ait “Ali Akyüz Serbest Güreş Müsabakaları” yarın yapılıyor. Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak olan müsabakalarda, Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Mesut Ayar, Savaş Şeker ve Ercan Köse hakem olarak görev alacaklar.