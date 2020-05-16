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Geçitkale Kulübü, çiftçilerin üzüntüsünü paylaştı

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Geçitkale Kulübü, çiftçilerin üzüntüsünü paylaştı

Geçitkale Günay Spor Kulübü yönetimi, kulübün facebook sayfasından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz gün bölgede meydana gelen ve 500 dönümlük alan içerisinde mahsulleri yanarak zarar gören çiftçilerin üzüntüsünü paylaştı.

Geçitkale Günay Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:

“Geçitkale-Sütlüce arası çıkan talihsiz yangın sonucu bir çok ekin maalesef zarar görmüştür.
Yangının kontrol altına alınmasında çok büyük bir özveri gösteren Geçitkale Belediyesi çalışanlarına,itfaiye ve polis memurlarına ve bir çok bölgeden traktörleriyle yardıma koşan çiftçi kardeşlerimize sonsuz teşekkür ederiz.
Başta hasatı zarar gören çiftçi arkadaşlarımıza ve özellikle Geçitkale-Sütlüce olmak üzere tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

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