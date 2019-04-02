Geçitkale bölgesinde gökyüzü renklenecek

Hava Sporları Federasyonu Perşembe gününden itibaren gerçekleştireceği etkinliklerle adrenalin ve aksiyon tutkunlarıyla Mustafa Koç F3J ve F5J Şampiyonası ve Fun&Fly etkinliğinde Geçitkale’de buluşuyor

Kuzey Kıbrıs Hava Sporları Federasyonu’nun her yıl düzenlediği uluslararası F3 J ve F 5 J şampiyonası 6 Nisan Perşembe günü başlayacak. Ayrıca Federasyon hem hava sporlarını halka açmak hem de turizme katkı sağlamak amacıyla 8-9 Nisan tarihlerinde Hava Sporları Festivali adı altında çok renkli bir etkinlik gerçekleştirecek.

Mustafa Koç 5. F3J ve F5J Geçitkale Cup Türkiye Şampiyonası ayağı Geçitkale Havaalanı’nda yapılacak. 6 ve 7 nisan tarihlerinde F5J Şampiyonası 8-9 Nisan tarihlerinde ise F3J Şampiyonaları yapılacak. Konuyla ilgili olarak dün basın toplantısı düzenlendi.

Hava Sporları Federasyonu lokalinde yapılan basın toplantısında Federasyonun düzenleyeceği etkinlik hakkında açıklama yapan KKTC Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya adamızda macera ve sporseverler için hava sporlarının vazgeçilmez bir role sahip olduğunu ve bu sene yarışma ile bir ilke imza attıklarını söyledi.

Zeki Ziya iki uluslararası yarışma dışında havacılık festivalinin da hafta sonu tüm macera severlere açık olacağını kaydederek Fun&Fly Yarışması katılım koşullarını ve detaylı bilgiler verdi.

7 ÜLKEDEN 30 SPORCU YARIŞACAK

Yarışmayla ilgili teknik detayları ise Federasyon adına Erel Cankan aktararak 7 ülkeden 30 sporcunun yarışacağını kaydetti.

Cankan KKTC’nin yanısıra Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya ve Finlandiya’nın dört gün boyunca yarışacağını kaydetti.

Antrenman uçuşlarının Çarşamba, yapılacağını Perşembe ise saat 9.00 itibarıyla yarışmanın başlayacağını kaydeden Erel Cankan F3J ve F5J şampiyonalarının ödül törenlerinin ise Pazar günü saat 17.00’de yarışma alanında yapılacağını bu nedenle izlemek isteyenlerin Geçitkale Havaalanına gelmelerini istedi.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ HAVACILIK FESTİVALİ VAR

Hava Sporları Federasyonu başkanı Zeki Ziya ise hafta sonu Fun&Fly adıyla bir festival düzenlediklerini ve bu festivalde yarışma, yarım ada turu ve Geçitkale üzeri kısa turlar olmak üzere katılanların uçma isteklerini de yerine getireceklerini kaydetti.

Ziya, çok yakında Sky Diving olarak yapılan serbest paraşüt atlayışları için de hazırlıklarını tamamlandığını ve bir uçak kiralandığını kaydederek hazır olması durumunda gösteri amaçlı hafta sonu serbest paraşütlerinde atlayış yapacağını kaydetti.

Ülke turizmi için sky diving etkinliklerinin çok büyük katkı olacağına vurgu yapan Zeki Ziya, “Hem ülke turizmi hem de Geçitkale Havaalanı için bu etkinlikler belki bir şans olur” diyerek sözlerini tamamladı.