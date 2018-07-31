Gecenin parlayan yıldızı Akbaş

Green Pedal Spor Kulübü’nün İskele’de düzenlediği ve ülkede bir ilk olan gece yarışı organizasyonunda Soner Akbaş, Mehmet Sevinç'i geride bırakarak yarışın birincisi oldu

Green Pedal Spor Kulübü’nün İskele’de düzenlediği criterium yarışı geçtiğimiz akşam İskele'de gerçekleştirildi.

İskele anayolunda yapılan ve ülkede bir ilk olan gece yarışı organizasyonunda yarışçılar arasında büyük çekişme yaşandı. Özellikle elit kategorisi kıyasıya rekabete sahne oldu.

Ülkenin yetiştirdiği en önemli bisikletçilerden olan Soner Akbaş ve Mehmet Sevinç yarışın sonunda görülmeye değer bir sprint mücadelesi verdi. Kafa kafaya giden mücadelenin galibi Soner Akbaş oldu. Böylelikle son yıllarda kendini gerek ülkemizde gerekse Türkiye’de ciddi şekilde geliştiren Soner Akbaş, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Green Pedal’in organizasyonunu yaptığı yarışta kaza dışında her şey güzel geçerken, yarış sonrasında ödüller verildi. Gece sonunda sahne alan Ahmet Evan ise katılımcıları coşturdu.

Sonuçlar şöyle:

Elitler:

1- Soner Akbaş

2-Mehmet Sevinç

3-İlker Ercen

Gençler:

1-Şevket Hançerli

2-Mert Hançerli

3-Berk Bağrıkara

Masterler:

1-Ali Sükan

2-Serhat Alışkan

3-Kudret Güloğlu