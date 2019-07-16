Gaziveren’de zamana karşı yarıştılar

Bisikletçiler, Zamana Karşı Şampiyonası için kullanılacak olan Gaziveren New Road parkurunda Bireysel Zamana Karşı bisiklet yarışında yarıştılar

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 14 Temmuz Pazar günü Gaziveren New Road Bireysel Zamana Karşı bisiklet yarışı yapıldı.

Eylül ayında gerçekleşecek Zamana Karşı Şampiyonası için kullanılacak olan parkurda Pazar günü güçlü esen rüzgara rağmen lisanslı sporcular kürsü için mücadele ettiler.

18,3 kilometrelik parkuru kategorilerinde en iyi zamanda bitiren sporcular sezon puanlarını toplarlarken, ilk 3’e girenlere kürsüde başkan ve asbaşkan tarafından madalya takdim edildi.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonun yapılan açıklamaya göre, yarış 58 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca Kıbrıs Fotoğraf Sanat Derneği yarış sırasında çektikleri fotoğraflarla unutulmaz karelere imza attılar.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun bir sonraki yarışı 28 Temmuz’da Kriteryum Yol Yarışı olarak Mağusa’da düzenlenecek.

Kategorilere göre ilk 3:

Büyük Erkek:

1) Tuğberk Kopca Velo-Cypri 26:22

2) Soner Akbaş Green Pedal 26:46

3) Buğra Cömert DAÜ 26:47

Büyük Kadın:

1) Yağmur Aydındağ A Takımı 34:51

2) Sevim Yıldız MGA 35:54

3) Anoosh İravanian A Takımı 39:41

Genç Erkek

1) İzzet Samet Deste A Takımı 29:30

2) Ahmet Araz A Takımı 33:09

3) Arkın Konar A Takımı 33:54

Master 1

1) Kemal Avcı A Takımı 27:20

2) Şevket Türel NHG 27:59

3) Salih Kopca Velo-Cypri 28:25

Master 2

1) Ersan Karayeğen NHG 27:58

2) Mehmet Beyaz NHG 28:49

3) Şevki Ahcıhoca Aspava SK 29:01

Yıldız A

1) Çağın Tosun MGA 29:05

2) Yıldıray Pekmez MGA 30:27

3) Doğan Yılmaz NEU 33:02

Yıldız B

1) Hasan Hoca Green Pedal 34:30

2) Salih Konar A Takımı 34:48

3) Ahmet Arlı NEU 36:22