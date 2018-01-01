Gaziantepspor için son çağrı

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya... Yönetim kurulu, gerekli mali destek bulunmazsa kulübü kapatma kararı aldı. Gelişmeleri TRT'ye değerlendiren Başkan Huzeyfe Durmaz, "Maddi destek gelmezse yarın (02.01.2018) sayın valimize anahtarı vereceğiz" dedi

Mali sıkıntılar TFF 1. Lig ekibi Gaziantepspor'u yol ayrımına getirdi. Destek çağrısı yapan yönetim kurulu yaşanan kritik süreci, "Tüm çabalarımıza, mücadelemize rağmen yalnız bırakıldık. Kulüp kapanıyor, kapanmasına göz yumuluyor" ifadeleriyle duyurdu.

Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, kulübün içinde bulunduğu durumu TRT mikrofonlarına anlattı.

Yılmaz, "Futbolcular devre arasında maddi imkansızlıklar nedeniyle gitme kararı aldı. Gaziantepspor Kulübü sadece bir kişinin değil tüm Gaziantep halkınındır. Gaziantep halkı yardım yapmadı biz de böyle bir karar aldık. Şu an futbolcular kampa katılmıyor. Acilen 4 trilyona ihtiyacımız var" diye konuştu.

Maddi destek bulunmazsa kulübün anahtarını Gaziantep Valisi'ne vereceklerini ifade eden Durmaz, şunları söyledi:

"Gaziantep halkını yarın demokrasi meydanına davet ediyorum. Bize sahip çıksınlar. Maddi destek gelmezse sayın valimize anahtarı verip çıkacağız. Bu çınar bitmesin. Herkesi destek vermeye çağırıyorum."

24 Nisan 1969'da kurulan Gaziantepspor, 1990-1991 sezonundan itibaren aralıksız 27 yıldır Süper Lig'de yer aldı..

Türkiye'yi Avrupa kupalarında da temsil eden Antep ekibi, 2002-2003 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne 3'üncü turda veda etti..

2016-2017 sezonunda Süper Lig'den birinci lig'e düşen kırmızı-siyahlı ekip, maddi sıkıntılar, transfer yasağı ve puan silme cezaları ile karşı karşıya kaldı.

113 milyon lira borcu bulunan Gaziantepspor, ilgililerden destek bekliyor.